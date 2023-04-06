الأردن يحذر من استمرار الاعتداءات على المصلين في الأقصى

حذرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن من استمرار اعتداءات الشرطة الصهيونية على المصلين في المسجد الأقصى.

وجاء في بيان للخارجية، أن استمرار اعتداءات شرطة الاحتلال الإسرائيلي على المصلين ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه، يمثل تصعيدا خطيرا وخرقا مدانا ومرفوضا للقانون الدولي ومسؤوليات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.

وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سنان المجالي، على أن إسرائيل تتحمل كامل المسؤولية عن التبعات الخطيرة لاستمرار التصعيد. الذي يفاقم الأوضاع ويهدد بتفجر دوامة العنف.

مؤكدا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، والتحرك الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك وعلى المصلين.

وأدانت الوزارة قيام شرطة الاحتلال مجددا، مساء يوم الأربعاء، باقتحام المسجد الأقصى المبارك وإخراج المصلين منه بالقوة.

وشدد الناطق الرسمي بإسم الوزارة أن المسجد الأقصى هو مكان عبادة خالص للمسلمين. وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.

مضيفا أن الوزارة مستمرة في اتصالاتها وتحركاتها المكثفة إقليمياً ودوليا من أجل وقف الخطوات الإسرائيلية التصعيدية.