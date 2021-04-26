الأردن يعلن وقف الرحلات القادمة من الهند بسبب كورونا

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الأردن يعلن وقف الرحلات القادمة من الهند بسبب كورونا
بقلم نادية بن طاهر

قررت السلطات في الأردن، وقف الرحلات القادمة من دولة الهند، خلال 14 يوما، بعد ارتفاع إصابات كورونا بها.

وأعلن وزير النقل الأردني وجيه عزايزة، إن الإجراءات الجديدة تأتي بعد انتشار السلالة الجديدة الهندية من فيروس كورونا.

وجاء هذا الإجراء، للتصدي لإنتشار هذه السلالة المتحورة من الفيروس التاجي، ومنعا لنقل العدوى للأردن.

وأشار الوزير، إلى أن القرار جاء في ضوء تطورات الحالة الوبائية في الهند، ووجود تقارير عن تحور جديد لفيروس كورونا.

وسجلت الهند، اليوم الاثنين، أرقاما قياسية عالميا بإصابات ووفيات كورونا.


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