الأردن ينكس العلم 3 أيام حدادا على وفاة الرئيس التونسي

أعلن رئيس الوزراء الأردني بالوكالة، “رجائي المعشر”، اليوم الخميس، تنكيس أعلام المملكة لمدة 3 أيام، حدادا، على وفاة الرئيس التونسي، “الباجي قايد السبسي”، حسب وكالة الأنباء الأردنية.

وجاء في بيان للديوان الملكي الهاشمي الأردني: “يعلن الديوان الملكي الهاشمي الأردني، الحداد على فقيد الأمة الكبير، الرئيس الباجي قايد السبسي، في البلاط الملكي الهاشمي، لمدة سبعة أيام، اعتبارا من اليوم الخميس”.

وكانت الرئاسة التونسية، قد أعلنت صباح اليوم الخميس، وفاة الرئيس “الباجي قايد السبسي”، في المستشفى العسكري، بالعاصمة التونسية، على إثر وعكة صحية.