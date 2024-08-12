الأرندي: تنصيب الهيئة الوطنية لإدارة الحملة الإنتخابية لرئاسيات سبتمبر

كشف مصطفى ياحي الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي “الأرندي”، عن تنصيب الهيئة الوطنية لإدارة الحملة الإنتخابية لرئاسيات سبتمبر المقبل.

وأضاف ياحي على هامش تنصيب الهيئة، اليوم الإثنين، أن الحزب سينشط الحملة الإنتخابية للمترشح الحر عبد المجيد تبون. مشيرا إلى تنصيب الهيئة الوطنية للحملة الإنتخابية للتجمع الوطني الديمقراطي للمترشح الحر عبد المجيد تبون والذي سيشرف على ترأسها شخصيا.

وأشار ياحي، إلى أن الهيئة ستعمل على تنشيط الحملة الإنتخابية وتوحيد الخطاب السياسي للحزب وفقا لبرنامج المترشح عبد المجيد تبون. حيث سبق للمكاتب الولائية عبر كافة ولايات الوطن تنصيب هيآتها المجلية للحملة وتسطير برنامج تجمعاتها الشعبية وانشطتها الجوارية.

وأفاد المتحدث في سياق ذي صلة، أن الخطاب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي خلال الحملة سيكون ملما. حيث تواجه بلادنا تحديات وأثبتت المستجدات التي بات يسجلها محيطنا المجاور وتتطلب اليقظة والوحدة وصد محاولات زرع الفتنة. وأهم تحدي هو الحفاظ على أمنها واستقرارها.