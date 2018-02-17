الأرندي.. لهذا السبب “صفّر” طلبة بجامعة بسكرة على أويحيى

وضّح صباح اليوم السبت،”الأرندي”احتجاج طلبة الرياضة البدنية بجامعةبسكرة، الذين حاولوا التشويش عن كلمة أويحيى لرفع إنشغالاتهم.

أين قام الطلبة بالتصفير ورفع الشعارات خلال إلقاء أويحيى كلمته بمناسبة الذكرى الـ21 لتأسيس الارندي.

الحزب وفي توضيح نشره اليوم السبت بالصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”

قال إن محاولة طلبة الرياضة البدنية بجامعة بسكرة التشويش على كلمة أويحيى جاء لرفع انشغالاتهم خلال التجمع،

أين رفعوا شعارات تطالب بالاعتراف بشهادتهم الجامعية في الوظيف العمومي،

قصد تمكينهم من التدريس كأساتذة للتربية البدنية في التعليم بمختلف أطواره.

وأضاف الحزب في توضيحه “بأن تصرف هؤلاء الطلبة كان الغرض منه،

رفع انشغالات خاصة بهم ولا علاقة لذلك بالشؤون النظامية للحزب”.