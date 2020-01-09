الأرندي يزكي تعديل الدستور ويدعو لاستشارة الأحزاب والفاعلين الاجتماعيين

ناقش المكتب الوطني لحزب التجمع الوطني الديموقراطي” الارندي” اليوم جملة من القضايا النظامية خلال اجتماعة.

وثمن المكتب مشاركة الحزب في الاستحقاق الرئاسي الأخير، وقال أن الجزائر استعادت بعده الشرعية الدستورية.

كما جدد الحزب امتنانه للجيش على المجهودات التي بذلها في سبيل الوصول بالمسار الدستوري إلى انتخابات رئاسية عبر الشعب من خلالها عن إرادته السيدو والحرة.

وتمنى الحزب لحكومة جراد التوفيق في تحقيق أمال الشعب الجزائري، بإعطاء دفع سريع لمستوى التنمية.

وسجل الحزب بإرتياح إنشاء لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات مراجعة الدستور، أملا أن تواكب هذه الخطوة استشارة كل القوى السياسية والفواعل الإجتماعة لتحقيق توافق وطني.

كما عبر الحزب عن دعمه للموقف الرسمي للجزائر من الأحداث في ليبيا، بتواصلها مع مختلف الاطراف وتغليب منطق الحوار وعدم التدخل أي قوى أجنبية في ليبيا.

كما درس المكتب الوطني للحزب ترتيبات اللجنة الإستثنائية للحزب و التي تقام غدا الجمعة.