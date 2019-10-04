الأرندي يصادق بالإجماع على ترشيح ميهوبي للرئاسيات المقبلة

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الأرندي يصادق بالإجماع على ترشيح ميهوبي للرئاسيات المقبلة
بقلم أمينة داودي

صادق أعضاء حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالإجماع على قرار ترشيح عز الدين ميهوبي للإنتخابات الرئاسية المقبلة.


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