الأرندي يطالب بتشريعات جديدة تضبط الانشطة على “السوشل ميديا”

دعا التجمّع الوطني الديمقراطي، اليوم السبت، الحكومة إلى سن تشريعات جديدة تواكب التطورات المتسارعة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال مصطفى ياحي المكلف بتسيير الأرندي في تجمع شعبي بولاية قالمة، إنه ينبغي العمل على ضرورة تمكين أبنائنا من الاستفادة من تكنولوجيات المعلومات والاتصال عبر مختلف الفضاءات الرقمية.

والتي تعرف انتشارا واسعا،من أجل بلوغ مجتمع المعلومات والشمول الرقمي، من أجل التنمية المستدامة.

ونبه ذات المتحدث، إلى خطورة الأرضيات الرقمية بسبب الحروب السيبرانية “حروب الجيل الرابع” التي تستهدف البنى التحتية الحيوية للدول لتعطيلها عبر حملات إلكترونية سياسية لضرب وحدتها وهويتها وزعزعت استقراراها.

وذكر مسؤول الارندي أن انشغالات وآراء الخبراء والمختصين بهذا المجال المطروحة على مستوى الحزب تجعلنا نطالب وبإلحاح الحكومة بتقنين وضبط الفضاء التواصلي على الانترنت، حتى نضمن الدعاية والترويج في شبكات التواصل الاجتماعي قيمة مجتمعية ومنخرطة في عجلة التنمية الوطنية.

وأبرز ياحي، بأنه بات العدد الكبير و المتزايد لما يسمى “المؤثرين” على مواقع التواصل الاجتماعي، ينشطون في الاعلانات والتجارة الالكترونية دون أن تستفيد منهم الخزينة العمومية وضعية مقلقة، على حساب المؤسسات الإعلامية المنخرطة في المنظومة الاقتصادية.

والتي تقوم بتسديد الضريبة الناتجة عن معاملات الإشهار والاعلان، لذلك فإن الأرندي يلح مرة أخرى و يطالب الحكومة بالإسراع في حلحلة هذه الإشكالية حتى يتم توظيف ذلك في خانة البدائل الاقتصادية المرجوة”.

ونوه المتحدث بجهود الجيش الجزائري والمصالح الامنية في محاربة الجريمة والتهريب وحماية الحدود، مؤيدا الحركية الدبلوماسية للجزائر ومساعيها في حلحلة الأزمات الاقليمية وتعدد الشراكات الاقتصادية وتنويع الشركاء وإجراءات الرئيس عبد المجيد تبون من أجل نهضة اقتصادية واجتماعية شاملة.