الأرندي يعزي أسرة الفقيد اللواء حسان علايمية

قدم الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، تعازيه الخالصة، لأسرة الفقيد، اللواء حسان علايمية، قائد الناحية العسكرية الرابعة بورقلة.

وجاء في التعزية: “لا يسعني في هذه اللحظات العصيبة، إلا أن أتقدم أصالة عن نفسي، ونيابة عن أعضاء المكتب الوطني و إطارات ومناضلي التجمع الوطني الديمقراطي، بأسمى عبارات المواساة والعزاء، إلى أسرة الفقيد وإلى قيادة اركان الجيش الوطني الشعبي”.

مضيفا: “وأعبر لكم عن مؤازرتي لكم، فيما تشعرون به من ألم وحزن على إثر هذا المصاب الجلل الذي ألم بكم، على حين غرة، وتلك مشيئة الله الذي أسأله أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم جميل الصبر والسلوان”.