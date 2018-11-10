“الأرندي” يعين ممثليه في خلية التنسيق للإئتلاف الرئاسي

عيّن الأمين العام للأرندي أحمد أويحيى،كل من عضوي المكتب الوطني الصديق شهاب ومصطفى ناصي،ضمن خلية التنسيـق المشترك لدعم رئيـس الجمهورية.

وحسب ما أورده التجمع الوطني الديمقراطي، اليوم،تعتبر خلية التنسيق المشترك بمثابة هيئة تنفيذية، للإئـتلاف الرئـاسـي الـذي يترأسـه قــادة الأحــزاب الأربعـة.

وتتمثل في كل من حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، تجمع أمل الجزائر والحركة الشعبيـة الجزائرية.

وقـد تمّ الاتـفاق على تـعيين عضوين قيادييــن ممثلين عن كل حزب من هذه الأحزاب الأربعة لتشكيل خلية التنسيق المشترك لـهذا الائتلاف.

للإشارة، ستعقد خلية التنسيق المشترك لـهذا الائتلاف اجتماعهـا الأول يـوم الأحـد 18 نوفــمبر 2018 بمقر حزب جبهة التحرير الوطني.