الأرندي يندد بلائحة البرلمان الأوروبي

ندّد التجمع الوطني الديمقراطي بلائحة البرلمان الأوروبي المتعلقة بالوضع في الجزائر، معتبرا إياها إستفزازا سافرا.

ودعا الحزب في بيان له، الهيئة البرلمانية الأوروبية إلى الإكتفاء بمعالجة المسائل التي تخصها.

وتفادي حشر أنفها في الشأن الداخلي للجزائر.

وذكّر الحزب أولئك البرلمانيين الذين نصبوا أنفسهم أوصياء على شؤون الجزائر، أن الشعب الجزائري بفضل وحدته ولحمته لا يقبل بأي صفة التدخل في شؤون بلاده، وقادر على استكمال مساره لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في جو ديموقراطي شفاف.

كما لا يقبل تدخل أو وصاية أي جهة خارجية حتى وإن كانت مزاعمها مبطنة بحجج الدفاع عن الحريات.