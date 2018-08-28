الأزمة الإقتصادية التي تضرب إيران تجر رئيس البلاد للبرلمان

إستجوب البرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، الرئيس حسن روحاني، بشأن إجراءات الحكومة المتعلقة بالأوضاع الإقتصادية التي تمر بها البلاد.

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، تعد هذه هي المرة الأولى التي يستدعي فيها البرلمان روحاني.

وتم طرح خمسة أسئلة على الرئيس الإيراني، غير أن نواب البرلمان لم يقتنعوا بأجوبة روحاني.

حول أربعة أسئلة من أصل خمسة، حول قضايا البطالة والعملة الأجنبية والركود والتهريب.

وأنه تم إحالة تساؤلاتهم إلى السلطات القضائية، للبت فيها بينما إقتنع النواب، بجواب روحاني حول العقوبات المصرفية، يضيف المصدر.

ويتعرض الرئيس حسن روحاني الذي يتعرض لضغوط من منافسيه المحافظين .

لتغيير حكومته، بعد تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة وتنامي المصاعب الإقتصادية.