الأزمة مع الجزائر.. أزيد من 129 ألف شركة إسبانية تتخبط ومدريد تسابق الزمن لإنقاذها

كشف الإعلام الإسباني، أن أزيد من 129 ألف شركة إسبانية تعيش ركودا وانهيارا بسبب الأزمة مع الجزائر.

وحسب ما أورده الإعلام الإسباني ففي عام 2022، بعد الإجراءات التقييدية التي طبقتها الجزائر. انخفضت الصادرات بشكل حاد وعبر جميع القطاعات. وتسارعت وتيرة الانخفاض من جوان لتصل إلى 93٪ في ديسمبر.

وفقًا لبيانات من ICEX España Exportación e Inversiones ، توقف ما مجموعه 129475 شركة إسبانية. عن إبرام صفقات تجارية مع الجزائر.

أما في عام 2021 كانت هناك 222603 شركة تعمل في الجزائر، وفي العام الماضي، أوقف 8934 من المصدرين الإسبان. المنظمين نشاطهم في الجزائر.

ومن ثمة، فإنهم يبحثون من هذه الهيئة عن “طرق لتقديم الدعم المالي للشركات المتضررة”. فمن ناحية ، أتاحت الشركة الإسبانية لتأمين ائتمان الصادرات (CESCE) خطًا خاصًا من الدعم لأصحاب المشاريع. بما في ذلك الشركات التي تأثرت ميزانيتها العمومية سلبًا بسبب النزاع مع الجزائر، والتي ستتمتع بمعاملة خاصة من حيث الأولوية.

من ناحية أخرى، يعملون لوضع خطط مفصلة لكل شركة من الشركات المتضررة بشدة من النزاع. هذه شركات ليست كبيرة ولها تركيز جغرافي كبير في صادراتها”.

ويعطي الدليل الذي يديره ICEX عن الشركات الإسبانية المنشأة في الجزائر. فكرة عن القطاعات المرتبطة بالعمليات التجارية بين الدول. خدمات هندسة الطاقة المتكاملة. تصنيع الطائرات الخدمات المتعلقة بالسياحة. تركيب وصيانة وتوزيع النفط والغاز ومنتجات سبائك الصلب. هي بعض أنشطة الشركات الإسبانية هناك.

هناك أيضًا خدمات لخدمات البناء لأعمال البناء والأشغال المدنية ، والتمويل ، والاتصالات. والاستشارات القانونية ، والآلات والمعدات لصناعة النفط ، والبنية التحتية للمياه. والقطارات ، والسيراميك ، والعطور ، والمشروبات غير الكحولية ، أو التطوير العقاري.