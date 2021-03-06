الأزهر يُصدر فتوى بخصوص لقاحات كورونا والصيام

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن جميع لقاحات كورونا التي أنتجتها الشركات العالمية، لا تفطر الصائم.

ويتعلق الأمر باللقاحات التي تعمل عن طريق حقن جزء من شفرة الفيروس الجينية في الجسم.

وأوضح الأزهر أن” اللقاحات والتطعيمات بهذا الشكل ليست أكلا ولا شربا، ولا هي في معناهما”.

كما أن تعاطيها يكون عن طريق الحَقن بالإبرة في الوريد أو العضل، أو غيرها، لا يفطر الصائم بها.

وأشار المركز، إلى أن شرط نقض الصوم أن يصل الداخل إلى الجوف من منفذ طبيعي مفتوح ظاهر حِسا.

وخلص الأزهر، إلى إن “تعاطي هذا اللقاح في نهار رمضان، عن طريق الحقن بالإبرة في الذراع لا يفطر به الصائم”.

مشيرا إلى أنه الأولى تأخير تعاطي اللقاح لما بعد الإفطار، لما قد يحتاج إليه الإنسان من تغذية أو علاج بعد التطعيم.