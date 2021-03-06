الأزهر يُصدر فتوى بخصوص لقاحات كورونا والصيام

أخبار العالم
  • -
  • 0
الأزهر يُصدر فتوى بخصوص لقاحات كورونا والصيام
بقلم نادية بن طاهر

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن جميع لقاحات كورونا التي أنتجتها الشركات العالمية، لا تفطر الصائم.

ويتعلق الأمر باللقاحات التي تعمل عن طريق حقن جزء من شفرة الفيروس الجينية في الجسم.

وأوضح الأزهر أن” اللقاحات والتطعيمات بهذا الشكل ليست أكلا ولا شربا، ولا هي في معناهما”.

كما أن تعاطيها يكون عن طريق الحَقن بالإبرة في الوريد أو العضل، أو غيرها، لا يفطر الصائم بها.

وأشار المركز، إلى أن شرط نقض الصوم أن يصل الداخل إلى الجوف من منفذ طبيعي مفتوح ظاهر حِسا.

وخلص الأزهر، إلى إن “تعاطي هذا اللقاح في نهار رمضان، عن طريق الحقن بالإبرة في الذراع لا يفطر به الصائم”.

مشيرا إلى أنه الأولى تأخير تعاطي اللقاح لما بعد الإفطار، لما قد يحتاج إليه الإنسان من تغذية أو علاج بعد التطعيم.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=967846

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com