الأساتذة المتعاقدون يحتجون أمام مديرية التربية بتيارت

تجمع اليوم عدد كبير من الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين أمام مبنى مديرية التربية لولاية تيارت.

وذلك للمطالبة السلطات الوصية بإلتدخل قصد إدماجهم في مناصبهم و حل مشاكلهم العالقة في مقدمتها صب مستحقاتهم المالية .

و قال احد المحتجين للنهار ان الإحتجاج هو امتداد لإحتجاجات سابقة نظمها المعنيون للفت انتباه السلطات المعنية لإنشغالات هذه الفئة التي طالها التهميش.

وناشد هؤلاء الذين كانوا يرفعون شعارات مختلفة تطالب بالإدماج وزارة التربية الوطنية بتثبيتهم في مناصبهم و مراعاة ظروفهم .

كما دعا المحتجون بضرورة تسوية مستحقاتهم المالية العالقة ومعرفة سبب رفض المراقب المالي لبعض الملفات.

كما تساءل هؤلاء عن سبب استبدال بعض المديرين في مختلف الأطوار للأساتذة المتعاقدين في الموسم الحالي،

رغم أنهم عملوا في تلك المناصب لمدة تتجاوز 3 سنوات مما اعتبروه اجحافا في حقهم.

و قد علمت النهار من مصدر مطلع ان مدير التربية عبد القادر مدني قد استقبل ممثلين عنهم و استمع لإنشغالاتهم .