الأسرة المالكة البريطانية محبطة من قرار هاري وميغان الصادم

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الأسرة المالكة البريطانية محبطة من قرار هاري وميغان الصادم
بقلم نادية بن طاهر

كشف مصدر ملكي، أن الأسرة المالكة البريطانية تشعر بالألم وخيبة الأمل بسبب الإعلان الصادم من الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل.

وأعلن الأمير هاري وزوجته أمس الأربعاء، بأنهما سيتنحيان عن أداء مهامهما الملكية، وسيمضيان مزيدا من الوقت في أمريكا الشمالية.

وفاجأ إعلان هاري وميغان، الملكة إليزابيث، لأنه لم يتم التشاور معها بشأن إصدار البيان.

وقال الأمير هاري في بيانه، إنه وبعد أشهر من التأمل والمناقشات، قرر هو وميغان أن يصنعا لنفسيهما دورا تقدميا جديدا، بالتخلي عن المهام الملكية، وتقسيم الوقت بين المملكة المتحدة، وأمريكا الشمالية.

ويأمل الزوجان في تحقيق الإستقلال المادي وتأسيس منظمة خيرية جديدة، ومواصلة بعض المهام الملكية.

وربط معلقون وضع هاري، بأزمة الملك إدوارد الثامن، الذي تخلى عن العرش سنة 1936 ليتزوج المطلقة الأمريكية واليس سيمبسون، وعاش حياتهما في فرنسا.


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