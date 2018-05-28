الأسعــار..نــار بسبــب عـــودة الأمطـــار!

الخضر والفواكه لم تعرف تراجعا في الأسعار منذ 10 أيام من الشهر الفضيل

البطاطا بـ 60 دينارا والبصل بـ 120 دينار والطماطم بـ 140 دينار

الدجاج بـ 320 دينار واللحم والسمك لمن استطاع

لا تزال أسعار الخضر والفواكه تعرف ارتفاعا كبيرا انعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، منذ بداية الشهر الفضيل، إذ لم تنخفض أسعارها رغم مرور 10 أيام، بل عرفت زيادات أخرى تتراوح ما بين 20 و30 دينارا.

ومن خلال الجولة الاستطلاعية التي قادت «النهار»، أمس، إلى أسواق الخضر والفواكه، تم الوقوف على الغلاء الفاحش لأسعار الخضر والفواكه رغم أن أغلبها موسمية، والتي بررها التجار بأن تجار الجملة وراء رفع الأسعار.

وحسبما لاحظته $، فقد بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من البطاطا 60 دينارا، فيما بلغ سعر الجزر 100 دينار، أما الفلفل الأخضر فوصل سعره إلى 160 دينار، فيما بلغ سعر البصل الجاف 120 دينار والبصل الموسمي بـ 60 دينارا للكيلوغرام الواحد.

وبالإضافة إلى ذلك، وصل سعر الخس إلى 180 دينار للكيلوغرام الواحد، فيما بلغ سعر الطماطم 140 دينار، أما الفاصولياء الخضراء فوصل سعرها إلى 320 دينار.

وتراوح سعر الكوسة ما بين 100 و120 دينار، أما الفلفل الحار فوصل سعره إلى 140 دينار، فيما حافظ الليمون على سعره المقدر بـ 350 دينار، أما الجلبانة فوصل سعرها إلى 180 دينار للكيلوغرام الواحد.

أما الفواكه، فلم تشهد أسعارها أي انخفاض يذكر، حيث قدر سعر الفراولة بــ 250 دينار، أما الموز فتراوحت أسعاره ما بين 300 و380 دينار، أما المشمش فتراوحت أسعاره ما بين 200 و250 للكيلوغرام الواحد.

وفيما يخص اللحوم البيضاء، فقد بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج 340 دينار، أما شرائح صدر الديك الرومي أو ما يعرف بـ«الاسكالوب»، فبلغ سعره 700 دينار للكيلوغرام. أما الفواكه الجافة، فبقيت أسعارها مرتفعة هي الأخرى، حيث تراوحت أسعار «الزبيب» ما بين 1000 و1500 دينار، أما البرقوق فوصل سعره إلى 1000 دينار.

ولم تسلم المواد المجمدة من الزيادات، حيث انتقل سعر البازلاء من 250 دينار إلى 320 دينار، أما الأسماك المجمدة فانتقل سعر علبة سمك الكراب من 150 إلى 200 دينار.