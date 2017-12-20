الأسهم الأمريكية “تتقهقر”

انخفض المؤشر” نيكي” في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء.

وتراجع نيكي 0.14 في المئة إلى 22834.93 نقطة فيما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.02 في المئة إلى 1815.54 نقطة.

فيما انخفضت الأسهم الأمريكية مع انحسار موجة التفاؤل التي تحيط بمشروع قانون لإصلاح الضرائب .

أمام القلق بشأن تأثيره على سنوات من سياسة التحفيز النقدي ومستقبل أسعار الفائدة.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول ببورصة وول ستريت منخفضا 37.45 نقطة أوما يعادل 0.15 بالمئة إلى 24754.75 نقطة.

بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 8.69 نقطة أو 0.32 بالمئة ليغلق عند 2681.47 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 30.91 نقطة أو 0.44 بالمئة إلى 6963.85 نقطة.