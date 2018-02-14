الأسهم الأوروبية تصعد بدعم ثقة المستثمرين

صعدت الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء بدعم من نتائج إيجابية للشركات وبيانات اقتصادية قوية عززت ثقة المستثمرين.

وأنهى مؤشر “ستوكس 600” جلسة التداول مرتفعا 1.1 بالمائة بعد أن كان هبط في وقت سابق بما يصل إلى 0.3 بالمائة.

ورغم صعوده اليوم فإن المؤشر القياسي الأوروبي ما زال منخفضا 3.8 بالمئة عن مستواه في بداية العام.

وأغلق مؤشر “ستوكس 50” لأسهم الشركات الكبرى في منطقة اليورو مرتفعا 0.9 بالمائة.

وأظهرت بيانات صدرت من ألمانيا يوم الأربعاء أن أكبر اقتصاد في أوروبا من المنتظر أن يواصل الإنطلاق بقوة في 2018 .

وأغلقت البورصات الرئيسية في أوروبا على مكاسب مع صعود مؤشر “فايننشال تايمز” البريطاني 0.6 بالمائة.

ومؤشر “داكس الألماني” 1.2 بالمائة ومؤشر “كاك” الفرنسي 1.1 بالمئة ومؤشر “إيبكس” الإسباني 0.37 بالمائة.