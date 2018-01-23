الأسهم الأوروبية تصعد بعد اتفاق إنهاء الإغلاق الأمريكي

ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى مستويات قياسية اليوم الثلاثاء، بعد أن أبرم أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي اتفاقا لإنهاء إغلاق الحكومة الأمريكية.

وبلغ مؤشر أسهم منطقة اليورو أعلى مستوياته في عشر سنوات.

وقفز مؤشر “داكس” الألماني إلى أكثر من 0.9 بالمائة عند الفتح ولامس مستوى قياسيا عند 13596 نقطة.

وحافظت أخبار الشركات على المعنويات الإيجابية بعد أن عززت أنباء الدمج والاستحواذ السوق في الجلسة السابقة.

وقاد “إيزي جت” المكاسب على المؤشر “ستوكس “600، المرتفع لأعلى مستوى في عامين ونصف العام.

حيث قفز 6.4 بالمائة بعد إعلان الشركة نتائج الربع الأول.

ورحب المستثمرون بخطط زيادة المبيعات من “كارفور” الفرنسية العملاقة للتجزئة ليقفز السهم 4.8 بالمائة.