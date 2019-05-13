الأطباء المعالجون للويزة حنون يقدّمون طلبا للمحكمة العسكرية بزيارتها في السجن

قدم الوفد الطبي المكلف بمعالجة لويزة حنون اليوم، طلبا أمام المحكمة العسكرية بالبليدة لزيارة لويزة حنون.

وجاء طلب الوفد الطبي حسب بلاغ نشر بالصفحة الرسمية لحزب العمال على الفايسبوك، بعد اليوم الخامس من الحبس المؤقت لحنون.

والتي تم رفض أي زيارة لها من قبل الأطباء الذين كانوا يتابعون وضعها الصحي خارجا، لوجود أطباء مكلفين بالتكفل بالسجناء.

وشرح الوفد حسب بلاغ الحزب، أن أطباء السجن زملاء في المهنة وأن لديهم كل الثقة في كفاءتهم، إلا أن علاقة

الأطباء المعالجين بلويزة حنون كمريضة، علاقة مميزة مثلما ينص عليها قانون الصحة ومواثيق المنظمة العالمية للصحة، وأخلاقيات مهنة الطب.

وأن طلب الزيارة يدخل في إطار الإنسانية، حسب البلاغ، خاصة وأنها تمر بظروف استثنائية وعصيبة ونحن في شهر رمضان.

وعبّر الوفد الطبي على لسان الدكتورة نادية شويتم، عن قلقه ورغبته في الإستمرار في طلب الزيارة الطبية للسيدة لويزة حنون.