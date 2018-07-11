الأطباء المقيمون يعتصمون هذا السبت‎

سينظم الأطباء المقيمون يوم السبت المقبل على العاشرة صباحا، وقفة إحتجاجية بمستشفى مصطفى باشا الجامعي.

وحسب بيان للتنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين، فإن سبب اللجوء إلى الإعتصام، عدم إيفاء وزير الصحة مختار حسبلاوي بوعوده.

الرامية إلى إستئاف الحوار بعد إنهاء الإضراب، وإجراء إمتحانات التخصص.

وأضاف البيان، أن الأطباء جمّدوا الإضراب، وأجروا الإمتحانات إستجابة للوزير، من أجل توقيف الإضراب الذي دام حوالي 8 أشهر.

وأفادت التنسيقية أنه بعد مرور أسبوع عن نهاية الإختبارات، لم نتلق أي إتصال من الوصاية، رغم طلبات عديدة لعقد جلسات إستماع.

وختم البيان أن الإعتصام سيكون كوسيلة من أجل إيصال صوتهم للعالم ككل بأن الأطباء المقيمين لن يسمحو في حقوقهم.