الأطباء المقيمون يقاطعون أول إمتحان التخصص النهائي بنسبة 100%

قاطع اليوم العديد من الأطباء المقيمين تخصص طب العيون إمتحان نهاية التخصص، المقرر إجراؤه اليوم بكلية الطب ببن عكنون.

وأوضح ممثل الأطباء محمد طايلب في إتصال هاتفي لـ”النهار أونلاين”اليوم، أن الأطباء لم يدخول إلى قاعات الإمتحانات اليوم.

وتابع المتحدث، أن نسبة مقاطعة إمتحان التخصص النهائي بلغ 100 بالمائة، مؤكدا أن المقاطعة مسّت كل الولايات المعنية.

وأضاف طايلب، “أنه لا يوجد رد فعل، من طرف وزارتي الصحة والسكان وإصلاح المستشفيالت ووزارة التعليم العالي البحث العلمي حاليا”.

للإشارة، فإن الاأطباء المقيمين دخلوا في إضراب مفتوح منذ خمسة أشهر، مع مقاطعة إمتحانات نهاية التخص التي تجرى خلال هذا الشهر، حسب رزنامة وزارة التعليم العالي.

وحسب المصدر نفسه، فإن قرار الإستقالة الجماعية ستكون بحر هذا الأسبوع، مع الإعلان عن سنة بيضاء.