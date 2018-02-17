الأطباء المقيمين يتحدون أويحيى.. “سنواصل الإضراب”

قال ممثل الأطباء المقيمين محمد طالب، بأنهم “ليسوا فوضويين”، في رد منه على تصريحات الأمين العام لـ”الأرندي” أحمد أويحيى، .

وأضاف محمد طالب، في إتصال هاتفي جمعه اليوم السبت بـ”النهار أونلاين” ، أن عبارة “قطار الفوضى” لا تليق بمستوى أطباء درسوا 12 سنة.

وأكد المتحدث أن الأطباء المقيمين ليسوا فوضويين، وأن مصلحتهم هي حماية المريض وقطاع الصحة من التعفن.

وبهذا الخصوص ناشد الأطباء المقيمون بتدخل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في ملفاتهم بعد غياب الحلول على مستوى قطاع الصحة.

وقال المتحدث أن الأطباء المقيمين سيواصلون الإضراب، بعيدا عن كل الحسابات الضيقة.

للإشارة فإن الاطباء المقيمون دخلوا في إضراب منذ أكثر من ثلاثة أشهر إلى غاية اليوم.