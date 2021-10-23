الأغواط: إنطلاق السنة الكشفية الجديدة 2021-2022

أعلن القائد العام للكشافة الاسلامية الجزائرية ورئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني عبد الرحمان حمزاوي. اليوم السبت عن الإفتتاح الرسمي للسنة الكشفية 2021-2022.

و كشف حمزاوي على هامش الافتتاح الرسمي للسنة الكشفية الجديدة، عن ابرام اتفاقية شراكة بين الكشافة الإسلامية الجزائرية ووزارة الشباب والرياضة، تهدف الى انضمام الشباب الى صفوف الكشافة والاستفادة من برامجها التعليمية والمساهمة أيضا في التنمية الوطنية.

كما تمنى القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية أن تكون السنة الكشفية الجديدة حافلة بالنشاطات لخدمة المجتمع والوطن.

للإشارة، فقد احتضنت قاعة المحاضرات الرسمية لولاية الاغواط فعاليات الافتتاح الرسمي للسنة الكشفية، بإشراف القائد العام عبد الرحمن حمزاوي و وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق.

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