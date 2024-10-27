الأغواط.. إنقاذ شخص في انجراف سيارة بسبب السيول

تدخلت مصالح الحماية المدنية بالأغواط بالتنسيق مع فرقة الدرك الوطني لأجل حادث إنجراف سيارة بسبب ارتفاع منسوب المياه جرّاء الأمطار الغزيرة. حسب بيان مصالح الحماية المدنية.

وجاء في البيان، أنه على إثر التقلبات الجوية وفيضان واد بربر، وقع حادث إنجراف سيارة على مستوى مسار الوادي بسبب ارتفاع منسوب المياه جرّاء الأمطار الغزيرة عبر الطريق الرابط بين الطريق الولائي 121 و منطقة بربر وبالتنسيق مع فرقة الدرك الوطني ببريدةو الوحدة الثانوية للحماية المدنية بريدة.

كما قام رئيس المجلس الشعبي البلدي بالوقوف على التدخلات المباشرة ومعاينة موقع حادث السيارة التي جرفتها السيول عبر الوادي والإطمئنان على صاحب السيارة حيث تم تنظيم حركة المرور عبر الطريق من طرف أفراد فرقةالدرك الوطني وأعوان الحماية المدنية. يضيف البيان.