الأغواط.. حملة جراحية لـ 35 مريضا تخصص جراحة الأنف والحنجرة 

نظّمت المؤسسة الاستشفائية الشهيد احميدة بن عجيلة بولاية الأغواط حملة جراحية على مستوى مصلحة الأنف الأذن والحنجرة بالمستشفى.

وتأتي العملية في اطار التوأمة ما بين المستشفيات، أين استقبلت المؤسسة العمومية الاستشفائية الشهيد احميدة بن عجيلة بالأغواط فريقا طبيا متخصصا من مستشفى القبة بالعاصمة لإجراء العمليات الجراحية لفائدة المرضى.

ويتكون الفريق الطبي من بروفيسور في الانعاش والتخذير وبروفيسور تخصص الأنف الأذن والحنجرة وثلاثة أطباء جراحين تخصص الأنف الأذن والحنجرة.

حيث انطلقت الحملة صبيحة اليوم و تدوم لمدة ثلاثة أيام لاجراء 35 عملية جراحية

لفائدة المرضى المسجلين بسجل العمليات وسبق الكشف عليهم بمصلحة الانف الاذن والحنجرة بالمستشفى.