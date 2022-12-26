الأغواط..شلالات الغيشة قبلة للسياح

نظمت رابطة تنشيط أوقات فراغ الشباب خرجات سياحية لفائدة زوار ولاية الأغواط من مختلف الولايات الشمالية للتعريف بمختلف المناطق التي تزخر بها بوابة الصحراء وتشجيع السياحة الداخلية.

شلالات الغيشة كانت قبلة الزوار الذين قدموا لإكتشاف المنطقة والتعرف عن كثب للموروث المادي واللامادي للمنطقة.

وجاءت هذه الخرجات في إطار التبادل الشباني بين كل من ولاية الاغواط وولاية وهران، بالإضافة الى بومرداس.

الوجهة كانت لبلدية الغيشة للتمتع بمناظرها الخلابة ومختلف المعالم الاثرية التي تمتد لقرون مضت.

هذا وعبّر الزواعن حبهم للأماكن التي تزخر بها الحزائر العميقة وتشجيعهم للسياحة الداخلية من خلال تنظيم تبادل شباني لمختلف ولايات الوطن.