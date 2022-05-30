الأفافاس يعين “نصير عبدون” أمينا وطنيا مكلف بالتحليل والإستشراف
عين ظهر اليوم، المكتب الوطني لحزب القوى الإشتراكية ‘ الأفافاس” النائب السابق بالبرلمان الوطني نصير عبدون في منصب أمين وطني للحزب مكلف بالتحليل والإستشراف.
المعين في هذا المنصب الجديد هو أحد قيادات حزب جبهة القوى الإشتراكية سبق له و أن تبوأ منصب رئيس المجلس الشعبي لبلدية أيث سماعيل بدائرة درقينة.
وحاليا يترأس لجنة التربية و التعليم بالمجلس الشعبي الولائي لبجاية عن كتلة الأفافاس.
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أجمع المشاركون في الندوة الوطنية لمنتخبي حزب جبهة القوى الإشتراكية التي إحتضنها المجمع السياحي أنيسا تور بسوق الإثنين بولاية بجاية. على الضرورة الحتمية لصياغة قانون جديد يسير المجالس البلدية و الولائية بما يعرف بالجماعات المحلية.
ودعت قيادة الأفافاس على لسان ألأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الإشتراكية يوسف أوشيش الى تبني هذا القرار السياسي الذي تجتمع حوله الطبقة السياسية في الجزائر.
القانون الجديد للبلدية والولاية محل طرح حزب الافافاس من شأنه أن يمنح صلاحيات اكبر، للمنتخبين.
ويسهل أداء مهام ممثلي المواطنين بالجالس المحلية للتعامل مباشرة مع المسائل المتعلقة بالتنمية المحلية.
ويحد من مركزية القرار الذي انعكس سلبا على خدمة التنمية المحلية بحسب رؤى المنتخبين، لاسيما التكفل بإنشغالات المواطنين كل على مستواه المحلي.
هذا وأبدى المشاركون في هذه الندوة الوطنية من رؤساء المجالس البلدية التابعة لحزب الأفافس إستحسانا كبيرا لهكذا ندوات لتكوين المنتخبين لمسايرة التحولات.
وذلك سواء، تعلق الامر بالمنظومة القانونية المسيرة للمجالس البلدية والولائية. هذا و رفت أشغال هذه الندوة التكوينية للمنتخبين مشاركة كبيرة لقيادة الهيئة الوطنية الرئاسية لحزب جبهة القوى الإشتراكية ومشاركة جميع منتخبي الحزب على المستوى الوطني.
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حجزت عناصر فرقة البحث والتدخل (BRI)، بأمن بجاية جماعة إجرامية متكونة من أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و 32سنة.
والدين يروجون المؤثرات العقلية ببجاية، وتعود تفاصيل العملية بعد ورود معلومات عن محاولة جماعة إجرامية منظمة.
والتي قامت بإدخال كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من إحدى الولايات الجنوبية وترويجها بمدينة بجاية و ضواحيها.
وعلى إثرها تم تكثيف الأبحاث مع إعداد خطة محكمة والتي أفضت إلى تحديد هوية هذه الجماعة الإجرامية وتوقيف المشتبه فيهم.
وذلك على متن مركبة تجارية من نوع رونو ماستر على مستوى الطريق الوطني رقم 09 بمدينة درقينة.
وبعد التفتيش الدقيق للمركبة تم ضبط كمية معتبرة من المؤثرات العقلية.
حيث تقدر بـ 5760 قرص مهلوس من دواء “بريغابلين “على مهرب من دولة أجنبية.
كما تم حجز مبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر بـ 46000 دج، و مبلغ آخر من العملة الأجنبية الأورو.
كما تم انجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية جناية حيازة المؤثرات العقلية بغرض الإتجار من قبل جماعة إجرامية منظمة.
وجنحة تهريب مواد صيدلانية، وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر في حقهم أمر إيداع.
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