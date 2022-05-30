الأفافاس يعين “نصير عبدون” أمينا وطنيا مكلف بالتحليل والإستشراف

عين ظهر اليوم، المكتب الوطني لحزب القوى الإشتراكية ‘ الأفافاس” النائب السابق بالبرلمان الوطني نصير عبدون في منصب أمين وطني للحزب مكلف بالتحليل والإستشراف.

المعين في هذا المنصب الجديد هو أحد قيادات حزب جبهة القوى الإشتراكية سبق له و أن تبوأ منصب رئيس المجلس الشعبي لبلدية أيث سماعيل بدائرة درقينة.

وحاليا يترأس لجنة التربية و التعليم بالمجلس الشعبي الولائي لبجاية عن كتلة الأفافاس.

أجمع المشاركون في الندوة الوطنية لمنتخبي حزب جبهة القوى الإشتراكية التي إحتضنها المجمع السياحي أنيسا تور بسوق الإثنين بولاية بجاية. على الضرورة الحتمية لصياغة قانون جديد يسير المجالس البلدية و الولائية بما يعرف بالجماعات المحلية.

ودعت قيادة الأفافاس على لسان ألأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الإشتراكية يوسف أوشيش الى تبني هذا القرار السياسي الذي تجتمع حوله الطبقة السياسية في الجزائر.

القانون الجديد للبلدية والولاية محل طرح حزب الافافاس من شأنه أن يمنح صلاحيات اكبر، للمنتخبين.

ويسهل أداء مهام ممثلي المواطنين بالجالس المحلية للتعامل مباشرة مع المسائل المتعلقة بالتنمية المحلية.

ويحد من مركزية القرار الذي انعكس سلبا على خدمة التنمية المحلية بحسب رؤى المنتخبين، لاسيما التكفل بإنشغالات المواطنين كل على مستواه المحلي.

هذا وأبدى المشاركون في هذه الندوة الوطنية من رؤساء المجالس البلدية التابعة لحزب الأفافس إستحسانا كبيرا لهكذا ندوات لتكوين المنتخبين لمسايرة التحولات.

وذلك سواء، تعلق الامر بالمنظومة القانونية المسيرة للمجالس البلدية والولائية. هذا و رفت أشغال هذه الندوة التكوينية للمنتخبين مشاركة كبيرة لقيادة الهيئة الوطنية الرئاسية لحزب جبهة القوى الإشتراكية ومشاركة جميع منتخبي الحزب على المستوى الوطني.

طالع ايضا: بجاية..حجز 5760 قرص مهلوس في حاجز امني بدرقينة