الأفسيو يضع حلولا للمؤسسات التي تعاني من صعوبة الولوج إلى الأسواق

وضع منتدى رؤساء المؤسسات، حلولا للمؤسسات التي تعاني من صعوبات الولوج إلى الأسواق.

واقترح الأفسيو، اليوم الأربعاء، منح الأولوية للمؤسسات الوطنية عندما يتعلق الأمر بالطلبات أي المشاريع العمومية.

يأتي هذا من أجل توطيد شبكة المؤسسات الجزائرية، وتقليص نسبة تحويل العملة الصعبة نحو الخارج.

ودعا الأفسيو إلى فرض شراكة بين المؤسسات الأجنبية والشركات الجزائرية في إنجاز كل المشاريع العمومية.

ويكمن الهدف من هذا، لتمكين المؤسسات الوطنية من تثمين وترقية تجربتها وخبرتها.

كما دعا الأفسيو إلى إعداد قانون يحمي مؤسسات المناولة، لأنها تمثل الحلقة الأضعف في سلسلة الإنجاز.