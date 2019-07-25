الأفسيو يعزي الشعب التونسي في وفاة الرئيس باجي قايد السبسي

قدم رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، سامي عقلي، تعازيه، إلى الشعب التونسي، على إثر وفاة رئيس الجمهورية التونسي، باجي قايد السبسي، صبيحة اليوم الخميس، بالمستشفى العسكري.

وجاء في رسالة التعزية “إثر الفاجعة الأليمة التي أصابت الشعب التونسي الشقيق بوفاة رئيس الجمهورية التونسية، المغفور له بإذن الله، المرحوم باجي قايد السبسي، أتقدم باسمي الشخصي وباسم كافة أعضاء منتدى رؤساء المؤسسات، بأصدق عبارات التعازي والمواساة لعائلة الفقيد، ولكافة الشعب التونسي الشقيق”.

وأضاف “ولا يسعنا بهذا المصاب الجلل، إلا أن ندعو المولى عزّ وجلّ أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه مع الصديقين والشهداء في جناته الخالدة، وأن يلهم عائلته وأقربائه والشعب التونسي الشقيق جميل الصبر والسلوان، نسأل الله تعالى أن يوفق الشعب التونسي في اجتياز هذه المحنة الوطنية التي ألمّت به، لنعيش جنبا إلى جنب في كنف التعاون والأخوة والاستقرار والازدهار لشعبينا، إن لله وإن إليه راجعون”.