الأفلان: الجيش رافق الشعب لتحقيق تطلعاته والإنتخابات ستبني دولة بأسس جديدة

دعا حزب جبهة التحرير الوطني الشعب الجزائري لإثبات تمسكه بمبادئه النوفمبرية، من خلال التصميم على مواجهة التحديات والمشاركة في الرئاسيات.

وحسب بيان للحزب العتيد بمناسبة عيد اندلاع الثورة التحريرية، فإن محطة الفاتح من نوفمبر تعتبر خير مناسبة يثبت فيها الشعب الجزائري وفاءه لعهد الشهداء.

وأضاف البيان أن مسؤولية الشعب الجزائري في الوقت الحالي تتمثل في التأهب لخوض غمار الرئاسيات المقبلة التي ستخرج البلاد من هذه المرحلة الحساسة.

وعبرت ذات الوثيقة عن تقدير حزب الأفلان الثقة الكبيرة التي يضعها الشعب الجزائري في مؤسسة الجيش الوطني الشعبي.

وقال بأن ذكرى أول نوفمبر تذكر بالمهام النبيلة والدستورية التي يقوم بها الجيش الوطني الشعبي، من خلال مرافقته للشعب لتحقيق تطلعاته.

وذكر البيان في الأخير بضرورة الوفاء لأرواح شهداء الثورة التحريرية المباركة، والوفاء لرسالة نوفمبر،كما دعا جميع مناضليه للعمل على إنجاح الرئاسيات المقبلة.