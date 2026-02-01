الأفلان: تجسيد إنجازات تاريخية خلال الأسبوعين الأخيرين يؤكد أن الجزائر تسير بثبات نحو تعزيز سيادتها الاقتصادية

تابع حزب جبهة التحرير الوطني (الأفلان)، باهتمام بالغ، تجسيد عدد من الإنجازات التاريخية خلال الأسبوعين الأخيرين، تمثلت في إطلاق قمرين صناعيين، إلى جانب التدشين الرسمي لخط السكة الحديدية الرابط بين غارا جبيلات وبشار.

وأعرب “الأفلان” عن اعتزازه الكبير بهذين الإنجازين النوعيين، اللذين يؤكدان أن الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ماضية بثبات وعزيمة في طريق تعزيز سيادتها الاقتصادية وترسيخ مكانتها الاستراتيجية.

وأكد الحزب أن الإطلاق الرسمي لخط السكة الحديدية في الموعد المحدد يعكس وجود إرادة سياسية حقيقية لتنمية مختلف مناطق الوطن. والمُضيّ قدمًا في تجسيد مشاريع استراتيجية كبرى ستعود بالفائدة المباشرة على المواطن، وتمهّد لوضع الجزائر في مصاف الدول الناشئة خلال السنوات القليلة المقبلة.

وشدّد حزب جبهة التحرير الوطني على أن الجزائر بسواعد أبنائها وبإخلاص مسؤوليها ستواصل مسيرة البناء والتشييد. داعيًا إلى عدم الالتفات إلى بعض الأصوات التي يزعجها كل إنجاز نوعي تحققه الجزائر في إطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية.

كما دعا الحزب كافة القوى الحية في البلاد إلى تكاتف الجهود والالتفاف حول القيادة السياسية، دعمًا لمسار الإصلاح والبناء، ومواجهة كل محاولات التشكيك والتشويش على المكاسب المحققة. مجددًا دعمه المطلق والدائم لرئيس الجمهورية في تجسيد برنامجه الطموح والارتقاء بمكانة الجزائر في شتى المجالات.