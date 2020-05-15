الأفلان: تصريحات القنصل العام المغربي إنزلاق وتجاوز خطيرين للأعراف الدبلوماسية

ندد وبشدة حزب جبهة التحرير الوطني بتصريحات القنصل العام للمملكة المغربية بوهران، واعتبرها انزلاقا وتجاوزا خطيرين للأعراف الدبلوماسية وأصول الضيافة.

وافاد الحزب، اليوم الجمعة في بيان له، أن مثل هذه التصريحات غير المسؤولة، تُسيء لعلاقات الأخوة التي تربط الشعبين الشقيقين.

كما أضاف البيان أن هذه التصريحات العدوانية، لا تعكس عمق العلاقات الأخوية بين بلدين شقيقين وجارين، تربط بينهما الجغرافيا والتاريخ.

وأشار الحزب ان ذلك يتجلى في مواقف الدولة الجزائرية، الحريصة على بناء علاقات الأخوة والاحترام والسلام لبناء مستقبل مشترك، وليس على مواقف شاذة واستفزازية، كما أن الجزائر تتطلع دوما إلى بناء الصرح المغاربي، الذي يعود بمنافع مشتركة على شعوب المنطقة.

وجدد حزب جبهة التحرير الوطني تثمينه لعمل الدبلوماسية الجزائرية القائم على بناء جسور الأخوة والتعاون مع الأشقاء في المغرب ومع كل دول العالم، في إطار احترام قرارات الأمم المتحدة والالتزام بالشرعية الدولية.

وطالب الحزب باتخاذ التدابير المناسبة في حق القنصل المغربي، لتفادي كل التداعيات، التي من شأنها الإضرار بالعلاقات الثنائية بين البلدين.