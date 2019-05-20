الأفلان يثمن مواقف المؤسسة العسكرية ويرد على أصحاب المبادرات

جدد حزب جبهة التحرير الوطني، اليوم الإثنين، دعمه الكامل والمطلق للمؤسسة العسكرية في معالجته للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد .

وحيى الأفلان قيادة الجيش على مرافقتها لمطالب الشعب بحكمة وتبصر وإنسجام، حسبما جاء في بيان للحزب .

وأضاف ذات المصدر، أن الحزب الدستور هو من يكفل الحل الآمن للخروج من الأزمة، لأن فيه إجتهادات من داخله قادرة على تلبية مطالب الشعب المشروعة.

وإعتبر الحزب العتيد أن الإقتراحات “الظرفية” والمبادرات “الجوفاء” تهدف إلى الوصول إلى مرحلة الفراغ الدستوري، ولن تخدم مطالب الشعب.

وخلص البيان إلى أن الأفلان يثمن المواقف الثابت للمؤسسة العسكرية، والمتجاوبة مع مطالب الشعب في الحرية والعدالة ومحاربة الفساد .