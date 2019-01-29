الأفلان يستعد للرئاسيات بلقاء وطني شهر فيفري الداخل

قررت هيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني، عقد لقاء وطني يوم 9 فيفري المقبل يضم مسؤولي وإطارات الحزب .

و ذلك تحضيرا للحملة الإنتخابية للإنتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 18 أفريل المقبل .

وأكد منسق الهيئة معاذ بوشارب خلال إجتماع لأعضاء الهيئة،أن هذا اللقاء الوطني سيضم كل المناضلين،الإطارات الحزبية، المنتخبين،ومسؤولي الهياكل دون إقصاء.

وأبرز بوشارب أن الحزب قد شرع في مرحلة التحضير للإستحقاقات المقبلة

معززا ثقته في رئيس الجمهورية، رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة وداعما له لإستكمال برنامجه الواعد.

و أكد بوشارب أن إنجاح الحملة الانتخابية هي مهمة كل المناضلين في مختلف جهات الوطن .