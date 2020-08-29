الأفلان يعلن عن قائمة أعضاء المكتب السياسي للحزب  

أعلن الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي اليوم السبت عن قائمة أعضاء المكتب السياسي للحزب.

وجاء الإعلان عن القائمة عقب ختام دورة اللجنة المركزية للأفلان التي عقدت اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات.

وخلال الدورة صادق أعضاء اللجنة المركزية على قائمة أعضاء المكتب السياسي والتي جاءت كمايلي:

السعيد بوحجة

محمد العليوي

مصطفى أماد

اليمين فريدة

خنافو أحمد

عبد الكريم قريشي

ناصر بطيش

نعيمة بوسيف

مسعود شيهوب

رشيد عساس

سيد أحمد تمامري

محمد شريف فضيل

ناصر فراح

جمال ماضي

محمد صباحي

فرحات أرغيب

محمود خذري

أحمد بناي

كما تم تعيين الأمين العام للأفلان، محمد العماري، مديرا للديوان مستشار إعلاميا.