الأفلان يهاجم الأرندي: “تعديتم على قوانين الجمهورية”

اتهمت كتلة حزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الولائي لولاية سطيف، التجمع الوطني الديمقراطي بالتعدي الصارخ على قوانين الجمهورية.

وحسب البيان، يأتي هذا بعد عقد الأرندي، إجتماعا بمقر المجلس الشعبي الولائي لولاية سطيف بقيادة الأمين الولائي للأرندي خصص لمناقشة مسائل حزبية صرفة.

وجاء في البيان “إن كتلة حبهة التحرير الوطني ذات الأغلبية بالمجلس الشعبي الولائي تندد بهذا التصرف، وتؤكد أن مقر المجلس مثلما يكفله القانون ونظامه الداخلي مخصص للمنتخبين لمناقشة قضايا التنمية المحلية والتداول فيها، دون أن يستغل الفضاء للاجتماعات الحزبية التي تجهل أغراضها”.

وأضاف البيان “وفي مطلق الأحوال فإن كتلة الأفلان تدعو من جديد إلى ضرورة حلحلة الإنسداد الحاصل في المجلس منذ تنصيبه، مما يمكنه من آداء وظائفه في سياق تجسيد مطامح الساكنة المحلية في التنمية الشاملة والمستدامة”.