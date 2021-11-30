الأفلان يتصدر النتائج الاولية للمحليات والأرندي وصيف

أعلن مساء اليوم محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات عن النتائج الاولية للإنتخابات المحلية والولائية التي جرت يوم السبت 27 نوفمبر 2021.

وفي ندوة صحفية نشطها شرفي بقصر المؤتمرات كشف أن نسبة المشاركة بالإنتخابات البلدية وصل فيها عدد الناخبين 7514422 بنسبة 36.58 بالمائة 6377684المعبر عنها. فيما بلغت نسبة المشاركة في الإنتخابات الولائية بلغ عدد الناخبين 6902222 أي بنسبة 34.76 بالمائة

وفي ندوة صحفية نشطها شرفي بقصر المؤتمرات كشف أن نسبة المشاركة بالإنتخابات البلدية وصل فيها عدد الناخبين 7514422 بنسبة 36.58 بالمائة كما سجل 1.136.738 صوت ملغى في حين سجل 6.377.684 صوت معبر عنه

اما فيما يخص المجالس الولائية بلغت بلغ عدد الناخبين 6902222 أي بنسبة المشاركة 34.76 بالمائة. وجل 1.340.865 صوت ملغى، وكذا 5.561.357 صوت معبر عنه.

ووفق ماصرح به محمد شرفي تصدر حزب جبهة التحرير الوطني النتائج الأولية لمحليات 2021. أين تحصل في المجالس البلدية على 5978 مقعد حيث حصد الاغلبية بـ 124 بلدية عبر 42 ولاية. بينما الأغلبية النسبية تحصل على 552 بلدية عبر 55 ولاية.

بينما جاء حزب التجمع الوطني الديموقراطي الارندي في المرتبة الثانية بـ 4584 مقعد عبر 58 بلدية موزعة عبر 27 ولاية. بينما الأغلبية النسبية حصد331 بلديىة عبر 27 ولاية.

وجاءت القوائم المستقلة ثالثا بـ 4430 مقعد الاغلبية 91 عبر 24 ولاية أما الأغلبية النسبية تحصل على 344 بلدية عبر 48 ولاية. في حين تحصلت جبهة المستقبل على 3262 مقعد منها 34 بلدية عبر 18 ولاية بينما الأغلبية النسبية بـ 228 بلدية عبر 44 ولاية.

هذا تحصلت حركة البناء الوطني على المرتبة الخامسة بـ 1848 مقعد 17 بلدية عبر 10 ولايات والاغلبية النسبية بـ 125 بلدية عبر 21 ولاية. بينما حركة مجتمع السلم حمس حصدت المرتبة السادسة بـ 1820 مقعد الاغلبية 10 بلديات عبر 8 ولايات اما الأغلبية النسبية بـ 101 بلدية عبر 36 ولاية.

وجاء جبهة القوى الإشتراكية الأفافاس سابعا بـ 898 مقعد الاغلبية 47 بلدية عبر 7 ولايات والاغلبية النسبية بـ 65 بلدية عبر 7ولايات. في حين صوت الشعب يفوز بـ 576 مقعد بالمجالس الشعبية البلدية ، أيت فاز بـ 3 بلديات بالأغلبية المطلقة عبر ولايتين، و بـ 45 بلدية بالأغلبية النسبية عبر 21 ولاية.

هذا وتم إعطاء إشارة إنطلاق عملية التصويت في الانتخابات المحلية والولائية “محليات 27 نوفمبر”، من خلال فتح مكاتب التصويت عبر كامل التراب الوطني لانتخاب المجالس الشعبية البلدية والولائية، على الساعة الثامنة صباحا.

وقدرت الهيئة الناخبة بـ23.717.479، وسخر لهذه الإنتخابات 1.228.580 مؤطر. وكذا تحت رقابة 182.981 ملاحظ. كما سيشارك في المحليات 115.230 مترشحا للمجالس البلدية و18.993 مترشحا للمجالس الولائية. بالإضافة إلى ذلك ستجرى الإنتخابات في 129 مكتبا متنقلا موزعا عبر 16 ولاية انطلقت قبل 72 ساعة من الاقتراع الوطني.

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أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي، سهرة اليوم السبت، عن نسبة التصويت المؤقتة للإنتخابات المحلية والولائية بعد الإنتهاء من عملية التصويت والفرز.

وفي ندوة صحفية نشطها شرفي كشف ان نسبة المشاركة في الإنتخابات البلدية وصل فيها عدد الناخبين 8517919 أي بنسبة 35.97 بالمائة، فيما بلغت نسبة المشاركة في الإنتخابات الولائية بلغ عدد الناخبين 8145226 أي بنسبة 34.39 بالمائة.

وكان شرفي قد اعلن نسبة المشاركة في الإنتخابات البلدية إلى غاية الساعة 16 سا وصل فيها عدد الناخبين 5757346 أي بنسبة 24.27 بالمائة، فيما بلغت نسبة المشاركة في الإنتخابات الولائية إلى غاية الساعة 16سا بلغ عدد الناخبين 5757346 أي بنسبة 23.30بالمائة.

في حين بلغت نسبة المشاركة في حدود الساعة الواحدة زولا وبلغت نسبة المشاركة في الإنتخابات البلدية إلى غاية الساعة 13 سا 13.30 بالمائة، فيما بلغت نسبة المشاركة في الإنتخابات الولائية إلى غاية الساعة 13سا 12.70 بالمائة.

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