الأكثر من 65 سنة ممنوعون من الحج

السعودية تفتح أبواب الحج أمام الأجانب بشروط هذا الموسم

تخصيص حصة مليون حاج واحترام كل الحصص المخصصة لكل دولة

أعلنت السعودية عن الضوابط العامة لتنظيم موسم الحج هذا العام، أين حددت عدد الحجاج بمليون حاج من داخل وخارج السعودية مع احترام كوطة كل دولة.

كما وضعت السعودية بعض الشروط اهمها السماح للحج للاشخاص الذين يقل سنهم عن 65 سنة. مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد-19 المعتمدة في وزارة الصحة.

ويشترط على القادمين للحج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص سلبي PCR لفيروس كورونا (كوفيد-19) لعينة. أخذت خلال (72) ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة.

وشددت وزارة الحج والعمرة السعودية في بيانها على “ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية. واتباع التعليمات الوقائية خلال أداء مناسكهم حفاظًا على صحتهم وسلامتهم”.

وأكدت أن ذلك جاء انطلاقًا من حرص الحكومة السعودية الدائم على سلامة حجاج بيت الله الحرام. وزوار مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام، وضمان سلامتهم وأمنهم.

كما أكدت أنه يأتي في إطار اهتمام المملكة بانتظام فريضة الحج، وتمكين أكبر عدد من المسلمين في أنحاء العالم. من أداء مناسك الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف في أجواء من الروحانية والطمأنينة. مع الحفاظ على المكتسبات الصحية التي حققتها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

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