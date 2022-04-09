الأكثر من 65 سنة ممنوعون من الحج
السعودية تفتح أبواب الحج أمام الأجانب بشروط هذا الموسم
تخصيص حصة مليون حاج واحترام كل الحصص المخصصة لكل دولة
أعلنت السعودية عن الضوابط العامة لتنظيم موسم الحج هذا العام، أين حددت عدد الحجاج بمليون حاج من داخل وخارج السعودية مع احترام كوطة كل دولة.
كما وضعت السعودية بعض الشروط اهمها السماح للحج للاشخاص الذين يقل سنهم عن 65 سنة. مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد-19 المعتمدة في وزارة الصحة.
ويشترط على القادمين للحج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص سلبي PCR لفيروس كورونا (كوفيد-19) لعينة. أخذت خلال (72) ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة.
وشددت وزارة الحج والعمرة السعودية في بيانها على “ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية. واتباع التعليمات الوقائية خلال أداء مناسكهم حفاظًا على صحتهم وسلامتهم”.
وأكدت أن ذلك جاء انطلاقًا من حرص الحكومة السعودية الدائم على سلامة حجاج بيت الله الحرام. وزوار مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام، وضمان سلامتهم وأمنهم.
كما أكدت أنه يأتي في إطار اهتمام المملكة بانتظام فريضة الحج، وتمكين أكبر عدد من المسلمين في أنحاء العالم. من أداء مناسك الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف في أجواء من الروحانية والطمأنينة. مع الحفاظ على المكتسبات الصحية التي حققتها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.
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أعلن الدوان الديوان الوطني للحج والعمرة، أنه بإمكان كافة وكالات السياحة والاسفار الراغبة في الترشح لتنظيم نشاط موسم العمرة 1443 هـ، التسجيل وسحب دفتر الشروط الخاص بهذه العملية عبر البوابة الجزائرية للعمرة bawabetelomra.dz.
وذلك ابتداء من الخميس المقبل 31 مارس في الساعة 16.30 مساء على ان يتم تسليم التراخيص والمواعيد التي ستحدد عبر البوابة الجزائرية للعمرة.
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أكد عضو في نقابة الوكالات السياحية ورئيس خلية الحج و العمرة، أن عملية تنظيم العمرة لهذه السنة معقدة. كما أشار ياسين لبعيلي، أن الأمور غامضة، سواء من حيث شركات الطيران او الفنادق.
في حين، قال لبعيلي، “إن هناك أسعار متداولة على الانترنيت”. “لكن عند الاتصال بالوكالات الجوية الجزائرية أو السعودية، يردون بعدن تلقيهم أي تعليمات”.
كما أوضح، المتحدث خلال استضافته في النهار، أن اللقاء الذي جرى مع الديوان لم يخرج بأي نتيجة. حيث اكتفى الأخير بالقول إن هناك دفتر شروط جديد.
وأضاف لبعيلي، أنه لا يوجد أي معلومات حول الرحلات أو الأسعار أو التذاكر أو أي شيء له علاقة بموسم العمرة. تابعا “لا يوجد أي معلومات رسمية”.
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و كان عضو بنقابة الوكالات السياحية، ياسين لبعيلي، قد قال في وقت سابق، إن أسعار العمرة ستكون جد معقولة هذه السنة. كما أوضح خلال استضافته في بلاطو النهار، أن السعر مرتبط بالخطوط الجوية.
في حين، أشار لبعيلي، إلى أن أسعار العمرة لهذه السنة، ستشهد زيادة لكن طفيفة. حيث ستكون مرتبطة بالفنادق و النقل المتواجدة في السعودية.
كما أعلنت رئاسة الجمهورية، عن افتتاح التسجيلات لأداء مناسك العمرة، للجزائريين، ابتداء من الأسبوع المقبل.
و جاء في بيان لرئاسة الجمهورية: “تقرر افتتاح التسجيلات، لموسم للعام الهجري الجاري 1443ه”. “أمام الجزائريين الراغبين، في أداء هذه الشعيرة الدينية، ابتداء من الأسبوع المقبل”. و عليه، كلّف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الوزير الأول باتخاذ التدابير اللازمة، لإنجاح هذه العملية.
في حين، كشفت وزارة الحج في السعودية، عن السماح لفئة عمرية بمرافقة ذويهم لدخول الحرمين. كما أعلن وكيل الوزارة هشام بن عبد المنعم بن سعيد، أن الحد الأدنى للأطفال لإصدار تصاريح العمرة هو 5 سنوات.
و أوضح بن سعيد في مداخلة مع قناة “السعودية” أنه “بعد إلغاء التصاريح سيسمح لجميع الأطفال بدخول الحرمين الشريفين”. و ”ذلك لأنه تم إلغاء التصاريح الخاصة بأداء الصلاة فيهما”.
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