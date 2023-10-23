الألعاب العالمية القتالية.. المنتخب الوطني لـ”الجيدو” يبلغ نصف النهائي

حجز المنتخب الوطني لـ “الجيدو” فرق مختلط، اليوم الاثنين، مقعدا في نصف نهائي الألعاب العالمية القتالية الجارية وقائعها بالسعودية، ما بين الـ 20 والـ 30 أكتوبر الجاري.

وأطاح المنتخب الوطني في طريقه إلى المربع الذهبي. بكل من المغرب في الدور الأول بنتيجة 4/0، وفرنسا في ربع النهائي بنتيجة 4/3.

للإشارة فإن المنتخب الوطني لـ”الجيدو” فرق مختلط، سيلاقي في نصف النهائي، الفائز من لقاء ربع النهائي بين هولندا وأوزباكستان.