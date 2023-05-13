مشاركة مخيّبة لـ”الجيدو الجزائري” في المونديال

انتهت اليوم السبت، مغامرة “الجيدو الجزائري“، في البطولة العالمية 2023، المقامة حاليا بالدوحة القطرية، بخيبة أمل جديدة تضاف إلى سلسلة من سقطات الجيدو الجزائري.

وأقصي المصارع برقاع محمد سفيان، في منافسات وزن أكثر 100 كلغ بعد انهزامه أمام المجري ريشارد سيبوكز بعلامة إيبون، لتفشل الجزائر في الصعود إلى مصاف التتويجات.

وكان مسعود دريس، الاستثناء في المونديال، بعدما نجح في خطف المركز السابع، وزن أقل 73 كلغ، رغم أن الآمال كانت معلقة عليه لإهداء الجزائر ميدالية في دورة الدوحة.

بينما عجز بقية المصارعين الخمسة. وهم الزين وائل في وزن (-66 كلغ) وبوعمار مصطفى ياسر (-100كلغ) وبرقاع محمد سفيان (أكثر من 100كلغ) لدى الرجال. وبلقاضي أمينة (-63 كلغ) وعسلة صونيا (+78كلغ) لدى السيدات، عن تحقيق ولو انتصار وحيد.

لتتواصل بذلك، خيبات الجيدو الجزائري عالميا. على اعتبار أن آخر مرة، صعد فيها منصة التتويج العالمية، تعود إلى سنة 2005. بفضل فضية بن عمادي عبد الرحمن (-81 كلغ)، وبرونزية صوريا حداد (-48 كلغ)، وبرونزية منتخب السيدات في منافسات حسب الفرق.