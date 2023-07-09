الألعاب العربية.. اتحادية ألعاب القوى ترد على الانتقادات

خرجت الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى، عن صمتها من أجل الرد على الانتقادات التي صاحبت اختيار فريق التتابع 4 مرات في سباق 400 متر رجال، والذي توّج أمس السبت، بذهبية الألعاب العربية “الجزائر 2023”.

وأوضحت الاتحادية في بيان عبر صفحتها الرسمية، ردا على مقاطع فيديو انتشرت بقوة، ينتقد فيها أصحابها اختيار حمادة فؤاد بدلا من العداء سيكو معتز. تم بعد أن شارك الثنائي في نهائي سباق 400متر يوم 5 جويلية 2023.

مضيفة بأن حمادة تفوق على سيكو، ضمن النهائي المنرج في الألعاب العربية، وعليه تم اختيار العداء الأفضل جاهزية ولياقة بدنية في هذه المرحلة.

مبرزة بأن ما يؤكد بأنها لم تخطئ، هو النتيجة التاريخية التي حققها الرباعي حمادة فؤاد وقواند محمد علي وسجاتي جمال ومولا سليمان. في نهائي التتابع أربعة مرات 400 متر رجال. وأن مصلحة الجزائر والراية الوطنية فوق كل اعتبار.

كما أكدت الاتحادية، بأن العداء الشاب سيكو معتز، يبقى أحد العناصر المهمة في الفريق الوطني. ولن تتخلى عنه في أي ظرف من الظروف، بل أبواب المنتخب الوطني مفتوحة لكل عداء جاهز لتمثيل الجزائر.