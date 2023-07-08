الألعاب العربية.. التنظيم الأمني المحكم يوفّر أفضل الظروف للعائلات الجزائرية

نجح المخطط الأمني المحكم، الذي سطرته المديرية العامة للأمن الوطني، خلال فعاليات الألعاب العربية الجارية وقائعها بالجزائر ما بين الـ 5 والـ 15 جويلية الجاري، في توفير أفضل الظروف للعائلات الجزائرية.

وتشهد مدرجات الملاعب والمنشآت التي تحتضن هذا الحدث الرياضي العربي، حضورا مميزا للعائلات الجزائرية، التي وجدت طل التسهيلات والترتيبات من طرف رجال الأمن الوطني من جهة وأعوان الملاعب من جهة أخرى.

وفي ظل نجاح المخطط الأمني المسطر من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، التي تسهر على تأمين هذه التظاهرة الرياضية العربية، تعرف التظاهرة حضور العائلات.

حيث وجدت العائلات الجزائرية، التي سجلت حضورها في الألعاب العربية، ضالتها بتوفر الأمن في مختلف المنشآت، التي تزخر بها بلادنا وتوفر أحسن الظروف من طرف المنظمين.

كما تفاعلت مختلف أطياف المجتمع مع هذا الحدث الرياضي العربي، وسجلت حضورها للإستمتاع بمختلف الرياضيات ومشاهدة أقوى رياضيي النخبة على المستوى العربي.