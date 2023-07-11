الألعاب العربية.. الجزائر تتصدر رياضة “الجمباز” بـ 16 ميدالية متنوعة

تصدرت الجزائر جدول ترتيب رياضة الجمباز، في الألعاب العربية، التي تحتضنها بلادنا في الفترة الممتدة ما بين الـ 5 والـ 15 جويلية الجاري.

وفي آخر أيام رياضة الجمباز، أمس الاثنين، المقامة بوهران، تمكنت العناصر الوطنية، من حصد 8 ميدالية كاملة، بواقع 4 ذهبية و3 فضية وبونزية.

وهي الحصيلة التي جعلت الجمباز الجزائري، ينهي البطولة العربية في الصدارة، بـ 16 ميدالية متنوعة، بواقع 6 ذهبية، و5 فضية ومثلها برونزية.