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الرياضة

الألعاب العربية.. الجزائر تتصدر رياضة “الجمباز” بـ 16 ميدالية متنوعة

بقلم محمد.ل
الألعاب العربية.. الجزائر تتصدر رياضة “الجمباز” بـ 16 ميدالية متنوعة
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تصدرت الجزائر جدول ترتيب رياضة الجمباز، في الألعاب العربية، التي تحتضنها بلادنا في الفترة الممتدة ما بين الـ 5 والـ 15 جويلية الجاري.

وفي آخر أيام رياضة الجمباز، أمس الاثنين، المقامة بوهران، تمكنت العناصر الوطنية، من حصد 8 ميدالية كاملة، بواقع 4 ذهبية و3 فضية وبونزية.

وهي الحصيلة التي جعلت الجمباز الجزائري، ينهي البطولة العربية في الصدارة، بـ 16 ميدالية متنوعة، بواقع 6 ذهبية، و5 فضية ومثلها برونزية.

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