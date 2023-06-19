الألعاب العربية الجزائر 2023.. الخضر يتعرفون على منافسيهم

سُحبت قرعة دورة الألعاب العربية الخامسة عشر، النسخة التي تحتضنها الجزائر ، والخاصة بمنافسة كرة القدم، اليوم الإثنين.

وأوقعت القرعة المنتخب الوطني، على رأس المجموعة الأولى، رفقة كل من منتخبات عمان، لبنان والسودان.

أما المجموعة الثانية فقد أوقعت كل من المنتخبات السعودية، سوريا، فلسطين وموريطانيا.

يجدر الإشارة، ستلعب منافسة كرة القدم للألعاب العربية، التي تحتضنها الجزائر من 5 إلى 15 جويلية المقبل، بمنتخبات أقل من 23 سنة.