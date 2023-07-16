الألعاب العربية.. اللجنة الأولمبية تشيد بوفد الجزائر

أشادت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، بوفد الجزائر المشارك في الألعاب العربية في طبعتها الـ 15، التي اختتمت أمس السبت، بعد 10 أيام من المنافسة.

وكان الرياضيون الجزائريون، قد أنهوا الدورة العربية التي احتضنتها بلادنا في صدارة الترتيب العام. برصيد 253 ميدالية منها 105 ذهبية.

وفي منشور أطلقته اليوم الأحد، عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” تقدمت اللجنة الأولمبية بتهانيها الحارة للوفد الجزائري المميز على أدائه الرائع، وأخلاقه المثالية، وروحه الاستثنائية طوال الألعاب العربية.

كما أضافت الـ”كوا” في السياق ذاته: “لا يسعنا إلا أن نرفع القبعة إلى رئيس بعثتنا حمزة دغدغ وكل الطواقم التي رافقته لقيادته بإحترافية وتفانٍ للوفد الجزائري.”

وفي الأخير وجهت ذات الهيئة، الشكر لجميع المشجعين المدهشين على دعمهم الثابت. مؤكدة بأنهم جعلوا الجميع فخورين.