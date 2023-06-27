الألعاب العربية.. دورات تكوينية لفائدة المتطوعين

كشفت اللجنة المنظمة للألعاب العربية الجزائر 2023، عن برمجة دورات تكوينية لفائدة المتطوعين خلال الدورة المقررة ما بين الـ 5 والـ 15 جويلية الداخل.

وأشارت اللجنة في بيان لها، بأن دائرة المتطوعين، على المساهمة الفعالة في إنجاح الحدث العربي، من خلال التحضير للعمل الكبير الذي سيقوم به المتطوعون.

مبرزة بأن فئة المتطوعين، تعتبر من ضمن النقاط التي يتم الاعتماد عليها في كل التظاهرات الرياضية الكبرى، بمرافقة المشاركين في كل المنشأت التي تحتضن الحدث حسب اختصاصات المتطوعين في الرسم التنظيمي .

ونقل المصدر ذاته، تصريحا لرئيس دائرة المتطوعين باللجنة المنظمة، سيد أحمد طالبي، قال فيه إنه تم: “اختيار المتطوعين بصفة دقيقة من أجل تأمين الفعالية خلال العرس العربي الذي ستحتضنه الجزائر”.

مشيرا إلى أنه قد تم أيضا: “توزيعهم على مختلف اللجان المتخصصة، وعلى سبيل المثال فقد قامت دائرة المتطوعين بالاعتماد على طلبة من كلية الاعلام والاتصال في لجنة الاعلام والاتصال والرعاية والتسويق والاشهار”.

كما أوضحت اللجنة، بأن ضيوف الجزائر سيجدون عدد من المتطوعين في مختلف النقاط خلال الألعاب العربية، حيث أن العدد الإجمالي بلغ 960 متطوّعا ومتطوّعة، موزّعين على الولايات الـ 5، التي ستحتضن المنافسة: الجزائر العاصمة (500 متطوع) عنابة (103 متطوع) تيبازة (50 متطوع) قسنطينة (41 متطوع) وهران (380 متطوع).