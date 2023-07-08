‏الألعاب العربية.. سيدات الخضر للكرة الطائرة إلى نصف النهائي

تأهّل المنتخب الوطني للكرة الطائرة سيدات، رسميا إلى نصف نهائي الألعاب العربية، الجارية وقائعها بالجزائر ما بين الـ 5 والـ 15 من شهر جويلية الجاري.

وجاء تأهل سيدات الخضر للكرة الطائرة، عقب الفوز المحقق ظهر اليوم السبت أمام منتخب الأردن، بنتيجة 3 أشواط من دون مقابل.

ويعد هذا الانتصار الثالث من نوعه للتشكيلة الوطنية، بعد الفوز في اللقاء الأول أمام الإمارات، وتونس في المباراة الثانية، لتتأهل رسميا إلى المربع الذهبي.

وسيكون المنتخب النسوي لكرة الطائرة معفيا في الجولة الـ 4 التي ستلعب مساء اليوم السبت، على أن يختتم غدا الأحد الدور الأول بمواجهة قطر، من أجل التعرف على منافسه في نصف النهائي.

وللإشارة فإن منافسة الكرة الطائرة تضم 5 منتخبات، وتلعب بصيغة بطولة مصغرة، تتأهل المنتخبات الأربعة الأولى إلى الدور نصف النهائي.