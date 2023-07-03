الألعاب العربية.. رئيس الوفد الجزائري: “هدفنا تصدر جدول الميداليات”

رفع رئيس الوفد الجزائري، في الألعاب العربية، التي ستحتضنها بلادنا في الفترة الممتدة ما بين الـ 5 والـ 15 جويلية الجاري، حمزة دغدغ، التحدي قبل 48 ساعة عن انطلاق المنافسة، مؤكدا بأن الجزائر تستهدف تصدر جدول الميداليات.

وأوضح دغدغ، في ندوة صحفية نشطها اليوم الاثنين، مرفوقا بالأمين العام للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، خير الدين برباري. بأن الهدف من المشاركة هو تصدر الجدول العام للميداليات.

كما أشار إلى أن كل الظروف مهيئة أمام الرياضيين الجزائريين، المشاركين في المحفل العربي، من أجل تحقيق أفضل النتائج.

موضحا في المقابل، بأن اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية سخّرت كل الامكانيات المتاحة أمام الرياضيين، من أجل تحقيق الهدف المسطر.